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Названы достоинства новейшей системы контроля воздушного пространства

Ростех: система контроля воздушного пространства поможет управлять беспилотным транспортом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Новейшая система контроля за воздушным пространством (СКВП) может выступать элементом системы управления беспилотных летательных транспортных аппаратов при чрезвычайных ситуациях. Об этом 24 июня сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

«СКВП может использоваться и как элемент системы управления беспилотных транспортных средств для решения проблем, связанных с транспортно-логистической деятельностью в чрезвычайных ситуациях, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации и др.» — приводит заявление представителей холдинга ТАСС.

Отмечается, что СКВП была разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения. Впервые ее представили на форуме «Армия-2022».

Система может объединять до 24 радиолокационных станций (РЛС) с неподвижной фазированной антенной решеткой, которые устанавливаются как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Данная СКВП позволяет отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерные беспилотники, определяя их тип, высоту полета и удаленность.

Система способна засечь самолеты малой авиации не менее чем за 30 км, средние беспилотники — за 18 км, а малоразмерные дроны — за 7 км. СКВП собирает информацию о целях, движущихся с радиальной скоростью до 270 м/с.

Масса одного изделия — 100 кг. Одна РЛС имеет радиус действия от 400 м до 80 км. Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора системы, а типы объектов помечаются специальными иконками.

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Ранее, 22 июня, после ряда успешных испытаний в России стартовала опытная эксплуатация новейшей системы контроля за воздушным пространством (СКВП). Проверка системы проходит при участии заинтересованных организаций и ведомств. Кроме того, ведутся мероприятия по организации серийного производства СКВП.

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