В России стартовала опытная эксплуатация системы воздушного контроля

После ряда успешных испытаний в России стартовала опытная эксплуатация новейшей системы контроля за воздушным пространством (СКВП). Об этом 22 июня сообщили ТАСС представители холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

Согласно имеющейся информации, проверка системы проходит при участии заинтересованных организаций и ведомств. Кроме того, ведутся мероприятия по организации серийного производства СКВП.

Система может объединять до 24 радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Данная СКВП позволяет отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерные беспилотники, определяя их тип, высоту полета и удаленность.

Система способна засечь самолеты малой авиации не менее чем за 30 км, средние беспилотники — за 18 км, а малоразмерные дроны — за 7 км. СКВП собирает информацию о целях, движущихся с радиальной скоростью до 270 м/с.

Ранее, 14 июня, «Ростех» сообщил, что первый опытный образец SSJ-NEW, собранный в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре, был передан на летно-испытательную станцию.

После первого полета воздушное судно будет представлено Росавиации для проведения сертификационных испытаний. По их итогам импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на борту самолета, что, в свою очередь, позволит начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию модели.