Эксперты рассказали о скупке инвесторами недостроенных домов в РФ

В крупных городах России порядка 10% продаваемых частных домов — недострои. Инвесторам выгодно их приобретать из-за высокой потенциальной доходности, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«В сегменте загородной недвижимости набирает обороты так называемый флиппинг, когда объекты приобретаются с дисконтом в удовлетворительном состоянии, затем в течение одного-трех месяцев в них проводится подготовка, после чего они реализуются с существенной наценкой», — рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам эксперта, недостроенные дома привлекают инвесторов тем, что долгое время к ним был очень низкий интерес, в итоге дисконт на такие объекты порой бывает значительно выше рыночных значений.

«Нередко собственники недостроенных домов заинтересованы в срочной продаже своих объектов из-за большой кредитной нагрузки, возникшей в ходе строительства, поэтому они готовы более активно торговаться», — добавил Сауков.

Спрос же со стороны обычных покупателей на недостроенные дома, по его словам, не так высок, поскольку большинство предпочитают покупать дома формата «заезжай и живи», чем и стали активно пользоваться инвесторы-флипперы.

«Главный риск — это правильный выбор объекта для таких краткосрочных инвестиций. Необходимо оценить качество постройки дома, его ликвидность и затраты на доведение его до продажного вида. У нас есть примеры, когда минимальная предпродажная подготовка позволяла собственникам продать свои дома на 15–25% дороже, а главное в максимально сжатые сроки», — подытожил Сауков.

Ранее, в феврале, аналитики консалтинговой компании NF Group сообщили «Известиям», что объем вложений в коммерческую недвижимость России в 2022 году стал рекордным за всю историю наблюдений и составил 487,2 млрд рублей.