Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ поставили исторический рекорд

Объем вложений в коммерческую недвижимость России в 2022 году стал рекордным за всю историю наблюдений и составил 487,2 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group.

Локальные инвесторы, приобретавшие активы уходящих компаний, были основными драйверами инвестиционного спроса в 2022 году, пояснили эксперты.

Доля иностранного капитала, как и прогнозировалось ранее, оказалась наименьшей за историю наблюдений и составила 3,3% от общего объема вложений, добавили в компании.



«После февраля 2022 года иностранные компании, владеющие крупным объемом активов в РФ, постепенно принимали решение об уходе с российского рынка и дальнейшей продаже своих активов. Таким образом в предложении появились качественные, а иногда и «трофейные» активы, которые ранее были недоступны для покупки», — сказали аналитики.



По их данным, состояние отдельных сегментов коммерческой недвижимости по итогам 2022 года оказалось существенно лучше, чем прогнозировали в феврале-марте, — несмотря на период неопределенности со стороны арендаторов и покупателей, а ставки и цены не продемонстрировали снижения. Строительная активность также осталась на достаточно высоком уровне, добавили специалисты.



Кроме того, меры правительства по поддержанию относительно высокого уровня деловой активности принесли свои результаты, отметили эксперты. По итогам года уровень ключевой ставки ЦБ РФ вернулся к показателю конца 2021 года и составил 7,5%. По итогам 2022 года инфляция также не оказалась столь высокой, как ожидалось ранее, и составила 11,94%, напомнили в компании.



«2022 год на рынке инвестиций в недвижимость России был связан с большим количеством различных вызовов для профильных игроков. Высокая степень неопределенности, возможность санкционного давления на компании, резкие изменения в экономике и стоимости заемного финансирования — все эти факторы влияли на поведение инвесторов в прошедшем году. Тем не менее какими бы мрачными ни казались перспективы, результат по объему вложений оказался рекордным при минимальной доле иностранного капитала», — сказал управляющий партнер NF Group Алексей Новиков.



Российские инвесторы становятся владельцами абсолютного большинства премиальных объектов в различных сегментах, и, вероятно, такая тенденция продолжится, пока уходящие компании не реализуют все свои активы, считает эксперт.



Но в 2023 году столь активного поведения инвесторов не ожидается — наиболее ликвидные объекты уже сменили собственников, отметил он. Поэтому вероятно постепенное возвращение объемов инвестирования до уровня 2016–2020 годов, то есть до 300 млрд рублей ежегодно, добавил эксперт.

25 января сообщалось, что в 2022 году в Москве динамика сделок на рынке первичного жилья оказалась худшей с 2015 года. К такому выводу пришли аналитики «Метриум» после изучения итоговых данных Росреестра Москвы по рынку жилья в столице.