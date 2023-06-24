Два человека погибли в результате стрельбы в испанском городе Алелья
Два человека погибли в результате стрельбы в пятницу днем в испанском городе Алелья, который входит в провинцию Барселона. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
«Два человека погибли в эту пятницу днем в результате стрельбы в городе Алелья (Барселона)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что каталонская полиция разыскивает одного или нескольких преступников, скрывшихся с места происшествия.
«Сотрудники полиции установили устройство для их обнаружения», — добавили в агентстве.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее, 18 июня, сообщалось, что в городе Уиллоубрук в окрестностях Чикаго в США в результате массовой стрельбы один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии и почти 30 пострадали. Инцидент произошел на парковке, где проходила вечеринка с участием около 200 подростков и взрослых.