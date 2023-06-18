Один человек погиб и почти 30 пострадали в ходе массовой стрельбы в США

В городе Уиллоубрук в окрестностях Чикаго в США произошла массовая стрельба. Об этом 18 июня сообщила газета Country Herald.

Инцидент произошел на парковке, где проходила вечеринка с участием около 200 подростков и взрослых, отмечает телеканал CBS News. Примерно в 0:30 по местному времени (16:30 мск) раздалось от 20 до 30 выстрелов.

В результате пострадали по меньшей мере 29 человек. Один из них скончался, двое находятся в критическом состоянии.

Ранее, 13 июня, по меньшей мере девять человек получили ранения в результате массовой стрельбы недалеко от центра Денвера. Стрельба произошла в квартале на Маркет-стрит спустя несколько часов после того, как баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Майами Хит» и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).