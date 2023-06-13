Девять человек ранены в результате стрельбы в Денвере

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате массовой стрельбы недалеко от центра Денвера (США), трое из них находятся в критическом состоянии. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает CNN со ссылкой на данные полиции.

«Полиция сообщила, что из девяти раненых трое находятся в критическом состоянии, а остальные, как полагают, имеют неопасные для жизни травмы. Подозреваемый в стрельбе также был застрелен», — говорится в публикации.

Отмечается, что стрельба произошла в квартале на Маркет-стрит спустя несколько часов после того, как баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Майами Хит» и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Однако пока неясно, связана ли стрельба с празднованием победы в городе.

CNN добавляет, что массовая стрельба в Денвере является одним из 290 аналогичных случаев, произошедших в США с начала года. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека погибли и 13 пострадали в результате стрельбы, которая 6 июня произошла в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния). Нападавший открыл огонь по студентам Университета содружества Вирджинии, которые праздновали выпускной в парке.

Незадолго до этого, 4 июня, стало известно, что один человек погиб и еще шесть были ранены в результате стрельбы в Чикаго в США.