Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство попросили обеспечить охраной школы в малонаселенных городах и районах
Мир
В США потребовали проверить цены на поставляемое Украине оружие
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Мир
Южная Корея и США договорились бороться с финансированием ракетной программы КНДР
Армия
Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой
Экономика
Минцифры сообщило о проработке мер по принудительному лицензированию ПО
Экономика
ФАС попросили оценить обоснованность роста цен на стройматериалы
Происшествия
В Красноярском крае отец застрелил дочь во время перезарядки охотничьего ружья
Мир
В Сирии после крушения вертолета пострадали 22 американских военных
Общество
ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдадут более 208 тыс. человек
Происшествия
Двое детей получили ожоги во время игры на мусорном полигоне под Красноярском

«Денвер» обыграл «Майами» и впервые стал чемпионом НБА

0
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Kyle Terada
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» 13 июня обыграл «Майами Хит» и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 94:89.

Самым результативным в «Денвере» стал центровой Никола Йокич, который набрал 28 очков, а также 16 подборов. Йокич признан самым ценным игроком финальной серии. Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 20 очков и сделал 12 подборов, передает «Спорт-Экспресс».

«Денвер» выиграл серию со счетом 4-1 и впервые стал чемпионом НБА.

«Насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается»
Президент РФБ Андрей Кириленко — о развязке сезона Единой лиги ВТБ, сборной и лучших молодых игроках

21 мая испанский баскетбольный клуб «Реал» со счетом 79:78 победил греческий «Олимпиакос» в финале Евролиги. «Реал» стал обладателем чемпионского титула в 11 раз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023