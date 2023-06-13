«Денвер» обыграл «Майами» и впервые стал чемпионом НБА

Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» 13 июня обыграл «Майами Хит» и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 94:89.

Самым результативным в «Денвере» стал центровой Никола Йокич, который набрал 28 очков, а также 16 подборов. Йокич признан самым ценным игроком финальной серии. Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 20 очков и сделал 12 подборов, передает «Спорт-Экспресс».

«Денвер» выиграл серию со счетом 4-1 и впервые стал чемпионом НБА.

21 мая испанский баскетбольный клуб «Реал» со счетом 79:78 победил греческий «Олимпиакос» в финале Евролиги. «Реал» стал обладателем чемпионского титула в 11 раз.