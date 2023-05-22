Баскетболисты «Реала» одержали верх над «Олимпиакосом» в финале Евролиги

Испанский баскетбольный клуб «Реал» со счетом 79:78 победил греческий «Олимпиакос» в финале Евролиги. Матч состоялся 21 мая.

Мадридцы смогли вырвать победу у соперников благодаря точному броску Серхио Юля в конце матча. Самым результативным игроком финальной встречи оказался форвард «Олимпиакоса» Александр Везенков, у «Реала» больше всего очков набрал защитник Серхио Родригес, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Реал» в 11-й раз стал чемпионом Евролиги. В последний раз клуб одерживал победу в 2018-м.

16 мая казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 98:89.