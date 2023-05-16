Казанский УНИКС впервые победил в баскетбольной Единой лиге ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла во вторник, 16 мая, в Казани и завершилась со счетом 98:89.
Счет в серии до четырех побед стал 4-1.
В составе хозяев самым результативным игроком матча стал защитник Ненад Димитриевич, он набрал 34 очка. У гостей больше всех набрали форвард Окаро Уайт (21 очко) и защитник Джейлен Бэрфорд (22 очка).
До этого УНИКС шесть раз выигрывал серебряные медали и восемь раз — бронзовые, уточняет «Спорт-Экспресс».
2 мая УНИКС вышел в финал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ, обыграв петербургский «Зенит».
Седьмой матч, прошедший в Казани, завершился со счетом 80:79 в пользу УНИКСа.