Более 120 млн рублей выделили на ремонт дорог в Муринских прудах в Тагиле
Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) объявили о поиске подрядчика на ремонт дорог в микрорайоне Муринские пруды. Об этом сообщает ТагилСити.ру со ссылкой на документацию аукциона.
Двухлетний контракт предусматривает работы на Уральском проспекте, улицах Удовенко, Смелянского, Булата Окуджавы, Муринской, а также на Черноисточинском шоссе.
Подрядчик должен заменить асфальт на проезжей части, обустроить тротуары и велодорожки, установить дорожные знаки, светофоры, остановочные павильоны и фонари. Кроме того, договор включает посев газонов и высадку кустарников.
Максимальная стоимость контракта составит 123 млн рублей. В 2023 году работы должны быть завершены до октября, а в 2024-м ремонт необходимо провести с мая по октябрь.