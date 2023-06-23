На автодроме «Игора Драйв» прошли заезды детей в классе «Микро 4Т»

Автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области провел сборы и заезды среди начинающих пилотов картинга в возрасте 6–9 лет. Мероприятие прошло 21 и 22 июня.

Юные гонщики управляли машинами нового класса «Микро 4Т». Он отличается использованием рамы и резины отечественных производителей и наличием 4-тактного китайского двигателя, что делает его доступным для желающих заниматься автоспортом уже с 6 лет.

«Это большой шаг в развитии автоспорта. С появлением класса «Микро 4Т» переход от прокатного картинга, как развлечения, к спортивному картингу теперь намного проще. Важным моментом также является доступность этого класса, что делает профессиональный картинг привлекательным для широкой аудитории детей», — отметил старший инструктор автодрома «Игора Драйв» Александр Кузьмин.

Региональные проекты с классом «Микро 4Т» развиваются в Татарстане, Курской области, Приморском крае, Крыму. Посетители «Игоры Драйв» посетили теоретические занятия, прошли тренировочные сборы и сделали тестовые заезды, по итогам которых получили свои первые гоночные лицензии пилотов.

Второй этап сборов на автодроме «Игора Драйв» состоится 13 июля, третий и заключительный пройдет 31 августа.

Ранее, 13 июня, на автодроме «Игора Драйв», который также является единственным автотеатром Европы, прошла премьера драйв-шоу «Жизнь как чудо». Такой жанр зародился во время пандемии COVID-19, он полюбился зрителям и впоследствии стал востребованным.