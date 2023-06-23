Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина впервые с середины апреля превысила $31 тыс.
Мир
В МИД РФ призвали Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору
Мир
ООН призвала снять все препятствия для продолжения зерновой сделки
Мир
Новак провел переговоры с королем Бахрейна
Мир
Извержение вулкана Семеру началось в Индонезии
Общество
Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде наименование «гвардейская»
Экономика
ЦБ России ужесточит с 1 сентября регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
Общество
Вильфанд сообщил о пришедшей на юг России комфортной погоде
Мир
Нидерланды к 1 октября прекратят добычу газа на Гронингемском месторождении
Происшествия
Тропический шторм «Синди» сформировался в Атлантическом океане
Мир
В турецком Мармарисе разгорелся лесной пожар
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С

На автодроме «Игора Драйв» прошли заезды детей в классе «Микро 4Т»

0
Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области провел сборы и заезды среди начинающих пилотов картинга в возрасте 6–9 лет. Мероприятие прошло 21 и 22 июня.

Юные гонщики управляли машинами нового класса «Микро 4Т». Он отличается использованием рамы и резины отечественных производителей и наличием 4-тактного китайского двигателя, что делает его доступным для желающих заниматься автоспортом уже с 6 лет.

«Это большой шаг в развитии автоспорта. С появлением класса «Микро 4Т» переход от прокатного картинга, как развлечения, к спортивному картингу теперь намного проще. Важным моментом также является доступность этого класса, что делает профессиональный картинг привлекательным для широкой аудитории детей», — отметил старший инструктор автодрома «Игора Драйв» Александр Кузьмин.

Региональные проекты с классом «Микро 4Т» развиваются в Татарстане, Курской области, Приморском крае, Крыму. Посетители «Игоры Драйв» посетили теоретические занятия, прошли тренировочные сборы и сделали тестовые заезды, по итогам которых получили свои первые гоночные лицензии пилотов.

Правила «Игоры Драйв»: что изменится на трассе в Ленобласти перед «Ф-1»
Идея проведения этапа «Королевских гонок» на автодроме под Питером одобрена всеми заинтересованными сторонами

Второй этап сборов на автодроме «Игора Драйв» состоится 13 июля, третий и заключительный пройдет 31 августа.

Ранее, 13 июня, на автодроме «Игора Драйв», который также является единственным автотеатром Европы, прошла премьера драйв-шоу «Жизнь как чудо». Такой жанр зародился во время пандемии COVID-19, он полюбился зрителям и впоследствии стал востребованным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023