Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к противочумным мероприятиям

Опубликовано постановление главы Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, согласно которому регионы должны подготовиться к профилактике заболеваемости чумой. Документ был опубликован в пятницу, 23 июня, на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что властные органы субъектов РФ и медицинские организации обязаны обеспечить готовность профилактических мер. В постановлении упоминается, что меры необходимо провести с учетом эпидемических рисков активности природных очагов чумы в регионах.

Ранее в этот день Роспотребнадзор заявил, что случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года. Ведомство уточнило, что держит ситуацию на контроле.

Тогда же стало известно, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска оказались западные регионы на границе с Китаем и Россией, где каждый год регистрируют случаи заболевания людей чумой.

Чума является для Монголии эндемичным заболеванием, ее переносчиком являются грызуны и живущие на них блохи. Передается оно от больного животного человеку, в том числе при употреблении в пищу мяса.