Извержение вулкана Семеру началось в Индонезии

В провинции острова Восточная Ява в Индонезии началось утром в пятницу, 23 июня, извержение вулкана Семеру. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Гора, расположенная на высоте 3676 м над уровнем моря, оставалась на третьем уровне опасности, ниже самого высокого уровня IV», — говорится в публикации.

Сотрудник поста мониторинга вулкана Семеру Гуфрон Алви сообщил, что в 1:43 (21:43 мск, четверг) вулкан выбросил горячий пепел на расстояние 3,5 км от кратера к юго-востоку, цитирует его агентство.

Кроме того, уточняется, что извержение произошло 12 раз. Власти попросили граждан сохранять бдительность и избегать юго-восточного сектора в 13 км и радиуса 5 км вокруг вершины.

До этого Семеру извергался 4 декабря 2022 года.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде землетрясений и извержений вулканов. Всего в стране насчитывается около 130 вулканов.

Ранее, 27 марта, сообщалось о том, что на острове Ломблен в Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб дыма и пепла высотой 750 м. Извержение длилось 52 секунды.

Кроме того, 11 марта в Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи — одного из самых активных на территории страны. Потоки лавы от кратера растеклись на расстояние 1,5 км.