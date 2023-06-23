Израиль на авиасалоне в Ле Бурже представил новую гиперзвуковую ракету

На авиасалоне в Ле-Бурже в пятницу, 23 июня, израильский оборонный концерн Rafael Advanced Defense Systems представил новую гиперзвуковую ракету-перехватчик SkySonic.

Разработка нового ПВО шла последние три года. Система перехвата гиперзвуковых ракет способна нейтрализовать ракеты, летящие со скоростью в 10 раз быстрее звука, сообщает «РИА Новости».

На авиасалоне в Ле-Бурже в израильском павильоне представлены также средства ПВО, ракеты, радары, дроны и системы оповещения.

Парижский авиасалон продлится до 25 июня.

Ранее, 15 июня, израильская оборонная компания Rafael объявила о разработке системы противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата гиперзвуковых ракет SkySonic. Глава компании Юваль Штейниц утверждает, что в основе системы лежит уникальная технология, которая есть в распоряжении Rafael и не имеет аналогов в мире.