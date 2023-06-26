Более 40% россиян ищут подержанные автомобили дороже 500 тыс. рублей

Аналитики платформы «Авито Авто» выяснили, что 43% пользователей сервиса ищут автомобили с пробегом дороже 500 тыс. рублей, сообщает 26 июня, в понедельник, пресс-служба компании.

Так, 46% респондентов рассматривают два типа кузова, еще 25% выбирают автомобиль трех разных типов кузова, 23% ― один тип. Наименьшее число (4%) составляют те пользователи «Авито Авто», которые ищут машины четырех и более конфигураций кузова. Внедорожники и седаны стали самыми популярными в этом сегменте.

Как правило, 59% пользователей сервиса ищут автомобиль исключительно с одним типом коробки передач, в то время как 41% россиян готов рассматривать варианты как с механической трансмиссией, так и с автоматической.

Медианный пробег машин стоимостью свыше 500 тыс. составил 108 тыс. км, а медианная цена ― 2,5 млн рублей.

23 июня эксперты сообщили, что автомобили с пробегом на российском рынке вновь подорожали: рост составил 1,7%. Рост средней цены подержанной машины наблюдается уже третий месяц, после того как в марте средний ценник опустился на один процент. В апреле такие авто стали дороже на 0,6%, а в мае ― на 2%.

По словам экспертов, средняя цена автомобиля с пробегом в июне составила 1 409 000 рублей, что на 24 тыс. рублей больше, чем в мае. За год подорожание таких авто составило 16,5%, или 199 тыс. рублей.