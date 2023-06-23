Автомобили с пробегом в июне подорожали на 1,7%
Автомобили с пробегом на российском рынке вновь подорожали: рост составил 1,7%, сообщают аналитики «Автостата» 23 июня, в пятницу.
Рост средней цены подержанной машины наблюдается уже третий месяц, после того как в марте средний ценник опустился на один процент. В апреле такие авто стали дороже на 0,6%, а в мае ― на 2%.
По словам экспертов, средняя цена автомобиля с пробегом в июне составила 1 409 000 рублей, что на 24 тыс. рублей больше, чем в мае. За год подорожание таких авто составило 16,5%, или 199 тыс. рублей.
Также аналитики выяснили динамику подорожания авто на вторичном рынке. Например, бестселлер Hyundai Creta за год прибавил в цене в среднем 19%, пятилетняя Toyota Camry ― 15%, а семилетняя Lada Vesta ― 13%.
Бюджетный седан Chevrolet Cobalt, собранный на предприятии UzAvto в Узбекистане, 22 июня вновь появился в ассортименте российских автодилеров. Цена на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, начинается от 1 449 000 рублей.
Конкурент Lada Vesta оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. (134 Нм) в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость «бюджетника» ― 170 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает у Cobalt 12,6 с.