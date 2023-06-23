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Инвестор раскрыл мошенническую схему проекта Tesla X

Инвестор Белый: проект Tesla X — это мошенническая схема по отъему денег
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Bartilla
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Доверять проекту Tesla X, который рекламируется как инвестиционная платформа, якобы созданная Илоном Маском, не стоит — это мошенническая схема по отъему денег. Об этом в разговоре с «Известиями» 23 июня заявил глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что с начала 2023 года количество сайтов проекта Tesla X выросло в 19 раз. Если в январе существовало 157 доменов, призывающих вкладывать средства в этот проект, то в июне их число приблизилось к 3 тыс., рассказали специалисты по информационной безопасности.

«Это очередная пирамида, которая вовлекает пользователей, собирает большой объем личных данных. Что с ними потом делают, неизвестно. На мой взгляд, это мошенническая схема по отъему денег. К Маску и его компаниям она отношения не имеет», — заявил Белый.

Он обратил внимание, что у сайта проекта нет юридических данных (юрлица, лицензии на работу с ценными бумагами и т.д.), к тому же он может быть заблокирован и на него не всегда можно зайти.

«Они предлагают непонятную модель финансового развития. Якобы это вложения в SpaceX, Tesla, и вроде по 2% годовых в день должно накапливаться. Но непонятно, за счет чего это должно работать. Нет методологии и механики работы, как они будут приносить такую прибыль», — добавил Белый.

Он отметил, что когда речь идет о торговле на фондовом рынке, то прибыль возможна за счет волатильности или инфоповодов — акции растут или падают, выплачиваются дивиденды и т.д. Это происходит прозрачно и публично. В случае же с проектом Tesla X нет никакой отчетности.

«В отличие от других пирамид у этой плохо сделанный сайт. Другие пирамиды подходят к этому более глобально, привлекают блогеров и медийных личностей, платят им большие деньги за счет первых вложений. В данном случае очевидны основные признаки мошенничества — использование чужих названий и обман с целью получения прибыли», — подчеркнул Белый.

При этом он обратил внимание, что проект Tesla X пока только можно назвать «скамным», так как мошенническим его можно признать только по решению суда.

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Они рассылают письма якобы от отдела кадров

10 июня эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов предупредил, что в разгар лета ожидается всплеск мошеннической активности в сфере туризма. По его словам, злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными расценками на услуги, которые никогда не будут оказаны. Кроме того, появляются многочисленные фишинговые ресурсы, предназначенные для хищения платежной информации граждан.

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