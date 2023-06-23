Число сайтов финансовой пирамиды Tesla X выросло в 19 раз с начала года

Число мошеннических сайтов, рекламирующих вложения в финансовую пирамиду Tesla X, c начала 2023 года выросло в 19 раз, рассказали «Известиями» в компании BI.ZONE. Людей убеждают инвестировать деньги в платформу, якобы созданную Илоном Маском, при том, что он не имеет к ней никакого отношения, отметили специалисты по информационной безопасности.

«Число мошеннических страниц, предлагающих инвестировать в Tesla, растет с каждым месяцем. В январе 2023 года их было обнаружено 157, а в мае уже 780. Всего с начала года выявлено почти 3 тыс. подобных доменов», — сказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE. Евгений Волошин.

Мошенники активно привлекают жителей России, Белоруссии, Турции, Казахстана, стран Евросоюза. Все подобные сайты сделаны по одному шаблону, отличаются только незначительные детали, а для регистрации на них необходимо пройти тест, ответив на вопросы финансового характера и оставить персональные данные для связи, уточнил эксперт.

«Нужно понимать, что это не фишинг в чистом виде, так как сайты не имитируют инвестиционный проект Tesla X, а выступают его партнерами и заманивают пользователей регистрироваться в нем не для кражи данных, а получая 10% комиссии с их вкладов», — рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Специалист добавил, что сам проект Tesla X — «примитивная финансовая пирамида, не имеющая никакого отношения к компании Tesla».

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Ловля на дельца: число сайтов финансовой пирамиды Tesla X выросло в 19 раз