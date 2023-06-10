Эксперт предупредил о приближении летнего пика активности мошенников

В разгар лета ожидается всплеск мошеннической активности в сфере туризма. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

«К середине лета мы увидим пик активности мошенников, которые обманывают туристов. Это связано с тем, что достаточно большая категория людей в этом отпускном сезоне, оценив стоимость поездок, будет ожидать горячих предложений и возможного снижения цен», — пояснил он.

По словам специалиста, это происходит на фоне значительного подорожания туров. В свою очередь, злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными расценками на услуги, которые никогда не будут оказаны. Кроме того, появляются многочисленные фишинговые ресурсы, предназначенные для хищения платежной информации граждан.

Сизов добавил, что уже сейчас интернет-махинации набирают обороты, однако это лишь начало.

Ранее, 29 мая, стало известно, что количество попыток перехвата учетных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) выросло на 59% по сравнению с январем–февралем. Эксперты предупреждают, что такие действия могут привести к утрате контроля за личным кабинетом и, как следствие, потере денег.