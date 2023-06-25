26 июня — День борьбы с наркотиками: история и традиции праздника

Ежегодно в мире 26 июня отмечают День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Эта проблема является актуальной для многих стран мира, в особенности, среди молодого населения. В 2023 году торжество приходится на понедельник. «Известия» раскрывают читателям значение и традиции знаменательного дня.

День борьбы с наркотиками – 2023: история праздника

Мировая статистика употребления наркотических веществ приводит цифры в сотни миллионов людей. Так, свыше 270 млн по всему миру употребляют наркотики и более 35 млн страдают от расстройств, связанных с этой зависимостью. Причем процент употребления вредоносных веществ лишь продолжает расти.

В связи с актуальностью этого вопроса в 1987 году Генеральная Ассамблея ООН учредила особый праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме и объединить усилия для борьбы с наркозависимостью и употреблением наркотиков в мире.

Инициативу подхватили во многих странах мира. Многие общественные организации сосредоточили свое внимание на принятии профилактических и фактических мер.

В России эти шаги регламентируются стратегией государственной антинаркотической политики на период до 2030 года.

День борьбы с наркотиками – 2023:— традиции праздника

Ежегодно в день праздника по всему миру проводят мероприятия, посвященные борьбе с наркозависимостью и распространением опасных веществ. Активисты устраивают просветительские лекции, предупреждают молодежь о вреде наркотиков и коварных методах наркодилеров.

Кроме того, масштабная просветительская кампания направлена на людей, которые уже приобрели зависимость. Им рассказывают, как можно вылечиться и избавиться от вредной привычки, реабилитационные центры проводят акции и дни открытых дверей.

Присоединяются к мероприятия в рамках Дня борьбы с наркотиками и СМИ, освещая проблему и демонстрируя тематические произведения массовой культуры.

30 мая во многих странах отмечали Всемирный день без табака — праздник, привлекающий внимание к другой важнейшей проблеме зависимости. «Известия» рассказали, как появился праздник и какие мероприятия проходят по случаю торжества.