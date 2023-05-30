31 мая — Всемирный день без табака 2023: как праздник помогает бороться с курением

Проблема курения среди населения актуальна практически для всех стран мира. Ежегодно от последствий пагубной привычки умирают миллионы человек. Именно этой злободневной проблеме посвящен особый праздник — Всемирный день без табака, который отмечают 31 мая. В 2023 году торжество приходится на среду. «Известия» рассказывают о значении и традиционной составляющей знаменательного дня.

Всемирный день без табака 2023 — история

Статистика смертности по причинам, связанных с курением, волнует специалистов в области здравоохранения уже несколько десятилетий, причем более миллиона человек, не являющихся курильщиками, ежегодно умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. Желая обратить внимание общественности на эту проблему, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году учредила международный день без табака.

К инициативе присоединилось множество стран мира. День праздника стал дополнительным поводом обратить внимание населения на проблему курения, продвигать способы борьбы с вредной привычкой и проводить просветительскую работу среди молодежи.

В России централизованная и активная борьба с табачной зависимостью граждан началась в 2001 году, когда был принят первый федеральный закон «Об ограничении курения табака». В 2013 году законодательную базу пополнил закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В рамках нововведений был введен полный запрет на курение в общественных местах, на рекламу и спонсорство табачной продукции. Но этим меры по борьбе с курением в России не ограничиваются: согласно антитабачной концепции, к 2035 году число курящих в России должно сократиться с 29 до 21%, а объем продаж сигарет и папирос на душу населения составит 1 тыс. штук вместо 1,6 тыс.

Каждый год праздник проходит под особым лозунгом. Тема 2023 года — «Выращивать продовольствие, а не табак». Это означает, что акцент будет сделан на негативном влиянии табачной индустрии на мировой продовольственный кризис.

Всемирный день без табака 2023 — традиции праздника

Ежегодно торжество становится поводом для проведения множества просветительских мероприятий, начиная с уроков в школах и заканчивая целыми фестивалями.

К акциям против курения присоединяются крупные мировые компании, спонсируя мероприятия и продвигая антитабачную политику. Часто в соцсетях проходят тематические флешмобы, а СМИ посвящают репортажи и публикации острой социальной проблеме.

Особенно активную деятельность разворачивают общественные организации, повышая осведомленность населения о пагубном влиянии курения и рассказывая курящим, как можно преодолеть зависимость.

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