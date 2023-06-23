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В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме

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Фото: vk.com/incident_kemerovo_rf
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Семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме в Кемерово. Об этом 23 июня сообщил источник «Известий».

Пожар произошел в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте. Огонь распространился на площади в 15 кв. м

По данным источника, всем пострадавшим — 14-15 лет.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

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Накануне жительница Астраханской области сумела вывести из горящего дома пятерых детей. Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание электропроводки.

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