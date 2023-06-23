В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме в Кемерово. Об этом 23 июня сообщил источник «Известий».
Пожар произошел в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте. Огонь распространился на площади в 15 кв. м
По данным источника, всем пострадавшим — 14-15 лет.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Накануне жительница Астраханской области сумела вывести из горящего дома пятерых детей. Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание электропроводки.