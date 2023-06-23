Астраханка спасла из горящего дома пятерых детей

Жительница Астраханской области сумела вывести из горящего дома пятерых своих детей. Пожар она потушить не смогла. Сейчас погорельцам собирают деньги на новое жилье.

Как пишет «Астрахань-24» со ссылкой на ГКУ «Волгоспас», пожар произошел 22 июня в селе Кривой Бузан Красноярского района. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 8:35. Спасатели, прибывшие на место, быстро локализовали возгорание. В 9:05 пожар потушили полностью. Огонь полностью уничтожил крышу и внутреннюю отделку жилого дома площадью 100 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

По словам главы администрации МО Ватажеского сельсовета Рашида Салкамалиева, для погорельцев уже собрали 150 тыс. рублей. Семье предлагают переселиться в квартиру из маневренного фонда в селе Ватажное. Пока она живет у родственников.

Вопрос об оказании всей необходимой помощи пострадавшим находится на контроле у главы района.