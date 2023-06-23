Грабитель с лопатой напал на офис микрозаймов в Пскове
В Пскове задержали вооруженного лопатой грабителя, который напал на офис микрозаймов, сообщил 23 июня источник «Известий».
Мужчина ворвался в кабинет и угрожал кассиру, чтобы она открыла сейф.
Сообщается, что хранилище было оборудовано таймером, и добраться до его содержимого сразу грабителю не удалось. Он не стал ждать и забрал наличные из кассы.
После этого мужчина хотел взломать сейф лопатой. Однако его попытка провалилась, и он сбежал.
Грабителя схватили в этот же день. Им оказался ранее судимый местный житель.
«В отношении него (подозреваемого) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
10 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге грабитель совершил вооруженный налет на салон мобильной связи. Но, прежде чем уйти, он извинился перед кассиром и оставил ей несколько купюр «за неудобства».