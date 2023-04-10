Грабитель из Петербурга извинился перед кассиром «за неудобства» после налета
Грабитель совершил вооруженный налет на салон мобильной связи в Санкт-Петербурге 9 апреля. Но, прежде чем уйти, он извинился перед кассиром и оставил ей несколько купюр «за неудобства». Кадры с места оказались в распоряжении «Известий».
На видео с камеры наблюдения видно, как мужчина, прикрывая лицо свитером, угрожает сотруднице салона пистолетом и забирает все деньги из кассы. Напоследок он решает пару купюр оставить девушке и извиняется перед ней.
«Я не трону. Ты мне не нужна. Извини. Это тебе за неудобства. Тревожную кнопку не нажимай минуты три», — сказал вежливый грабитель, прежде чем скрылся в неизвестном направлении.
Ранее, 4 апреля, житель Нижегородской области ограбил магазин, а потом выкинул деньги и остался ждать приезда правоохранителей. Отмечается, что преступник сдался без сопротивления.