Где пожарить шашлык в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году

Летом пикники на природе с шашлыками пользуются большой популярностью у россиян. «Известия» собрали лучшие места Москвы и Санкт-Петербурга, где можно пожарить мясо на мангале и хорошо провести время с компанией. Однако не стоит забывать о правилах пожарной безопасности и штрафах, которые предусмотрены за разведение огня в неположенном месте.

Где пожарить шашлык в Москве в 2023 году

Излюбленным местом москвичей для приготовления шашлыка традиционно являются парки и расположенные в черте города лесопарковые зоны. В этом году более 50 площадок организовали в районе Тушино на северо-западе столицы. Они работают на территории природно-исторического парка «Тушинский», Алешкинском лесу, на территории Митинского, Химкинского и Куркинского лесопарков.

Свыше 30 мангальных зон оборудованы в природно-историческом парке «Москворецкий». Здесь можно пожарить шашлык на уже установленных мангалах. Кроме того, для отдыхающих есть беседки с лавочками и биотуалеты.

Еще 26 мангалов со столами, лавками и навесами установлены в районе Пескобазы в Серебряном бору. Также 34 площадки оборудовали в Битцевском лесу. Три пикниковые зоны есть возле Овального пруда в лесопарке «Измайлово». Столько же находятся около озера Белое в природно-историческом парке «Косинский» и рядом с рекой Чернушкой в лесопарке «Покровское-Стрешнево».

По две бесплатные точки с мангалами оборудовали в парках «Терлецкий» и «Кусково». О других площадках можно узнать на сайте Мосприроды.

Площадки для шашлыка в 2023 году в Санкт-Петербурге

В 2023 году около 40 специальных площадок для пикника работают в окрестностях Санкт-Петербурга и области. Так как в черте города найти место, где можно пожарить шашлыки, достаточно сложно, жителям Северной столицы рекомендуют отправиться на ближайшие реки и озера.

Так, на берегу Суздальского озера в Выборгском районе можно бесплатно арендовать беседку с мангалом, а за дополнительную плату приобрести розжиг и уголь.

Мангалы, беседки и мусорки установлены на берегу реки Приветной в поселке Смолячково. Помимо того, у отдыхающих есть возможность прогуляться до берега Финского залива. На самом заливе можно взять в аренду беседку на базах отдыха.

Несколько бесплатных площадок расположены в Выборгском районе рядом с карьером в поселке Левашово, а также на берегу озера Сестрорецкий разлив и по дороге на Глухое озеро. Полный список можно найти на сайте Курортного лесопарка.

Где можно жарить шашлык в 2023 году

Если в городе жарить шашлык можно только в специально оборудованных местах, то за пределами населенного пункта нет строгих ограничений. Поэтому многие предпочитают выезжать на дикую природу или на дачу. Однако и здесь необходимо соблюдать ряд правил.

В частности, важно учитывать, что если в районе действует противопожарный режим, то разведение огня там полностью запрещено. Также нельзя разводить костер в хвойных лесах, в местах залегания торфа, вблизи лугов и полей с подсохшей травой. Помимо этого, нельзя жарить шашлык без мангала, если скорость ветра превышает 5 м/с, а при скорости выше 10 м/с нельзя разводить огонь даже в мангале.

На приусадебном участке мангал должен быть установлен на расстоянии не менее 5 м от построек. А вокруг мангала должна оставаться площадка радиусом несколько метров в случае попадания искр от костра. Рядом не должны располагаться горючие материалы, мусор и другие легковоспламеняющиеся предметы. Если мангал прогорел или на нем есть дыры использовать его уже нельзя.

После приготовления шашлыка необходимо залить угли водой или засыпать песком и не оставлять без присмотра до полного угасания.

Штрафы за шашлык в неположенном месте в 2023 году

За несоблюдение противопожарных правил любители шашлыков могут нарваться на штрафы и даже понести уголовную ответственность. Стоит помнить, что в местах общественного пользования проводится усиленное патрулирование и правонарушение вряд ли останется незамеченным.

Так, за приготовление шашлыка и разведение открытого огня вне специальных мест грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а для должностных лиц и организаций — от 30 тыс. до 400 тыс. рублей.

За разведение костра в регионе, где действует противопожарный режим, штраф для частных лиц составит уже от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Причем в данном случае будет неважно, что костер разводился на собственном участке.

Если же в результате пикника и жарки шашлыка возник пожар или нанесен легкий вред здоровью, виновнику грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как правило, штраф выписывают сотрудники МЧС или правоохранительные органы.

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