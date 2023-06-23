Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Пресс-релизы
В Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего»
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Мир
Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии
Сюжет:

В Европарламенте выразили озабоченность санкциями в отношении российских СМИ

Евродепутат от Хорватии Синчич: санкции ЕС против российских СМИ вызывают озабоченность
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приостановление действия лицензий на вещание российских СМИ в Евросоюзе (ЕС) вызывает серьезную озабоченность. Об этом 23 июня «Известиям» заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Утвержденный Советом ЕС 11-й пакет санкций в отношении России продлевает приостановку действия лицензий на вещание пяти российских СМИ.

«Освещение <конфликта> на Украине в США и ЕС в большинстве случаев оказалось просто пропагандой, а источники информации для граждан ЕС — односторонними. В мире, где все средства массовой информации контролируются, свободы людей оказываются под вопросом», — заявил Синчич.

Один к одному: чем 11-й пакет санкций ЕС отличается от предыдущих
И на что еврочиновники потратили четыре месяца согласований

21 июня председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» предположил, что прекращение антироссийских санкций возможно при смене руководства в США и странах Европы. По мнению парламентария, «нахлебавшись трудностей», американцы и европейцы начнут избирать более трезвых политиков, которые, соответственно, будут принимать более здравые решения.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023