Приостановление действия лицензий на вещание российских СМИ в Евросоюзе (ЕС) вызывает серьезную озабоченность. Об этом 23 июня «Известиям» заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Утвержденный Советом ЕС 11-й пакет санкций в отношении России продлевает приостановку действия лицензий на вещание пяти российских СМИ.

«Освещение <конфликта> на Украине в США и ЕС в большинстве случаев оказалось просто пропагандой, а источники информации для граждан ЕС — односторонними. В мире, где все средства массовой информации контролируются, свободы людей оказываются под вопросом», — заявил Синчич.

21 июня председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» предположил, что прекращение антироссийских санкций возможно при смене руководства в США и странах Европы. По мнению парламентария, «нахлебавшись трудностей», американцы и европейцы начнут избирать более трезвых политиков, которые, соответственно, будут принимать более здравые решения.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.