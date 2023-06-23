В России в этом году на рынок труда выйдет почти 200 тыс. инженеров

В этом году из вузов выпустят около 916 тыс. человек, среди них примерно 197 тыс. инженеров, которые выйдут на рынок труда. Об этом заявила 23 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Что касается высшего образования, здесь выпуск порядка 916 тыс. Мы ожидаем, что на рынок труда выйдет порядка 197 тыс. инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем», — сказала она.

По словам вице-премьера, в этом году более 800 тыс. человек выпустят из учреждений среднего профессионального образования, из них 129 тыс. уже трудоустроены.

Она подчеркнула, что занятость молодых людей в первый год после завершения обучения должна находиться на уровне 61%. Для этого нужно около 1 млн сотрудников до 2030 года.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что стоит установить показатель эффективности для учебных заведений. Он предложил повысить ориентированность учебных заведений на трудоустройство выпускников.

12 мая Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в России. Так, он предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом президент подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков позднее объяснял, что российское высшее образование теперь разделят на три ступени — базовое (бакалавр, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантура (адъюнктура).