Офшорные зоны — что это такое и зачем они создаются

Министерство финансов России увеличило перечень офшорных зон почти в два раза — с 1 июля их число возрастет с 40 до 91. В обновленный список вошли некоторые страны Евросоюза, Великобритания, Южная Корея, Канада, Япония, Сингапур, Тайвань, Австралия и др.

О том, что такое офшорные зоны и на что влияет внесение страны или региона в черный список офшоров, читайте в материале «Известий».

Офшорная зона — что это такое

Офшорная зона — это страна или ее часть, на территории которой для иностранных компаний действуют нулевые или низкие условия налогообложения. Кроме того, предприятия, зарегистрированные в такой зоне, могут получить право представлять непрозрачную финансовую отчетность и скрывать личность владельца.

Создание компании в офшорной зоне дает возможность экономить на налоговых выплатах и затратах на ведение предпринимательской деятельности. При этом государство, создавшее офшорную зону, практически не вмешивается в дела компании-нерезидента, пока она не нарушает закон, не проводит аудит и не привлекает для проверки надзорные органы.

Существует несколько типов офшорных зон:

классические — предоставляют бизнесу полную свободу от налогов и не ведут надзор за его финансами, взамен компании-нерезиденты выплачивают ежегодную пошлину;

зоны низкого налогообложения — страны, где налог на прибыль меньше, чем в соседнем государстве (например, Кипр, в котором налог на прибыль организаций составляет 10%, тогда как в Евросоюзе он составляет минимум 15%);

территории с налоговыми льготами, которые технически не являются офшорными зонами, но при определенных условиях предоставляют бизнесу льготы (например, Великобритания, где при отсутствии доходов в стране компания освобождается от уплаты местных налогов).

Офшорные зоны — зачем нужны

Офшорные зоны создаются ради привлечения иностранного капитала в страну. Таким образом можно повысить производительность региона, найти новых инвесторов, улучшить состояние макро- и микроэкономики. К тому же компании-нерезиденты в офшорных зонах всё еще платят часть налогов или делают взносы за регистрацию и перерегистрацию предприятия, что также приносит доход стране-офшору.

Предпринимателям создание компании в офшорной зоне позволяет снизить налоговую нагрузку на компанию и получать большую прибыль при меньших затратах. Помимо этого, предприятия в офшорных зонах освобождаются от государственного валютного контроля, а также таможенных пошлин на технику, материалы и оборудование, ввозимые для нужд компании.

В некоторых странах-офшорах также есть возможность получить гражданство, открыв банковский счет и положив на него достаточно большую сумму. Это существенно упрощает процесс становления гражданином.

Черный список офшорных зон — что это

Льготное налогообложение и непрозрачность информации о финансовых операциях в офшорных зонах дает не только преимущества для бизнеса, но и пространство для отмывания денег и мошенничества. В связи с этим многие страны составляют свои перечни стран-офшоров.

Существуют и так называемые черные списки офшорных зон. За компаниями, зарегистрированными в этих зонах, надзорные органы следят особенно внимательно, на них также могут накладываться определенные ограничения.

В России список офшорных зон ведут Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС). В частности, у ФНС есть список государств и территорий, которые не обмениваются налоговой информацией с РФ.

Компании, зарегистрированные в офшорах, но управляемые налоговыми резидентами РФ, называются контролируемыми иностранными компаниями (КИК). Они пользуются особой системой налогообложения и обладают рядом преимуществ. В некоторых случаях их доходы вообще не облагаются налогами. Однако владельцы КИК из черного списка ФНС ни на какие льготы рассчитывать не смогут.

Офшорные зоны — законно ли это

Регистрация компании или счета в офшорной зоне является законной в любой стране. Сделать это может как физическое, так и юридическое лицо. Тем не менее во многих государствах, в том числе в России, ведется активная деофшоризация, направленная на предотвращение оттока капитала из страны. Кроме того, крупные компании и банки зачастую с недоверием относятся к бизнесу, зарегистрированному в классической офшорной зоне.

Офшорные зоны в России

В России офшорных зон как таковых не существует. В некотором смысле их заменяют специальные административные районы (САР) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Однако они имеют ряд особенностей.

Специальные административные районы были созданы в 2018 году на островах Русский Приморского края и Октябрьский Калининградской области. На их территории для предпринимателей, которые перешли в российскую юрисдикцию, действует налоговый режим, сходный с офшорным.

Так, компании в САР не считаются валютными резидентами РФ и могут без ограничений переводить валюту со своих счетов за рубежом в страну и наоборот. Предпринимателям также оказывается помощь в выборе места регистрации, предоставляются юридические и бухгалтерские услуги и другие бонусы.

Особые экономические зоны — это территории, которые государство намерено активно развивать. Для этого туда привлекаются инвесторы и предприниматели. Бизнесу в ОЭЗ предоставляются различные льготы, в том числе снижение налогов, выкуп земли и аренда помещений по выгодным ценам, минимальные ставки по кредитам и многое другое. На данный момент в России функционируют 50 особых экономических зон.

ОЭЗ действуют в течение 49 лет, если по каким-либо причинам правительство не решит прекратить их работу раньше. После этого предприниматели могут продолжить развивать в этом регионе свой бизнес, но налоговых и других льгот для них уже не будет.