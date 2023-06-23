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Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии

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Фото: Global Look Press/Javed Dar
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Не менее 496 тыс. жителей индийского штата Ассам оказались в зоне подтопления из-за непрекращающихся ливней. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает местное Управление по борьбе со стихийными бедствиями (ASDMA).

Также есть сведения об одном погибшем. За последние сутки паводковые воды прорвали десять дамб и повредили еще три, размыли почти сотню дорог, разрушили три моста. Власти штата открыли 83 лагеря временного размещения и 79 пунктов распределения помощи.

Согласно имеющейся информации, было затоплено 1 366 населенных пунктов, более 14 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в районе бедствия насчитывается порядка 350 тыс. голов домашнего скота.

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Ранее, 15 июня, стало известно, что в результате наводнения в штате Ассам пострадали около 29 тыс. человек. Стихия затронула округа Джемаджи, Дибругарх и Лакхимпур.

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