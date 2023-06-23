Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации

Минобороны России 23 июня показало кадры боевой работы снайперских групп Западного военного округа (ЗВО) в ходе выполнения задач на передовых позициях в зоне спецоперации.

Отмечается, что снайперы скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений. Военнослужащие ликвидируют цели на дистанции более 1 км, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в военном ведомстве, снайперам помогают современные прицелы, которые позволяют повысить эффективность стрельбы в несколько раз за счет большего увеличения, измерения дальности до цели, более точного дальномера, а также расположения шкалы ввода углов прицеливания в поле зрения прицела.

Также снайперы прикрывают расчеты станковых гранатометов АГС, ведущих беглый огонь по позициям ВСУ.

Стрелок-снайпер с позывным Лазарь рассказал журналистам о том, как его группа пробивалась с боями под артиллерийским огнем в заданный район и выполнила задачи по уничтожению противника для помощи в продвижении мотострелковых подразделений.

«Выдвинулись мы двойкой — два снайпера и два автоматчика, наше прикрытие. Выдвигались в час дня, чтобы тепловизоры противника не могли нас особо увидеть. На подходе к позициям «птичка» чуть-чуть нас увидела, и по нам открыли огонь, но всё обошлось — спрятались, выжили. Остались в ночь, чтобы отслеживать ротацию противника. В тот день было уничтожено три человека на расстоянии около 1 км», — поделился Лазарь.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ составили более 13 тыс. человек с 4 по 21 июня. Также было уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных.

Тогда же официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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