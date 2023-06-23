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Минтруд спрогнозировал спрос на 1 млн кадров для промпроизводства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России стремительно увеличивается спрос на труд — всего за два месяца количество вакансий в базе «Работа России» выросло на 12,5%. Причем максимально быстро спрос на работников промышленно-производственного сектора, следует из обзора Минтруда, который ведомство традиционно готовит к Всероссийской ярмарке трудоустройства. Как указывается в исследовании, если в апреле в общероссийской базе вакансий «Работа России» было заявлено 1,6 млн предложений, то в июне — уже более 1,8 млн. При этом половина новых вакансий (100 тыс.) приходится на реальный сектор.

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Каждое третье предложение — около 660 тыс. вакантных мест — в промышленности, производстве и сельском хозяйстве, отмечают в Минтруде. Причем максимально нужны представители рабочих профессий. Работодатели ищут токарей, швей, инженеров-конструкторов, фрезеровщиков, шлифовщиков, монтажников, слесарей-сборщиков, технологов.

Как сообщается в обзоре, вакансии для токарей с уровнем дохода до 120–150 тыс. рублей открыты в Тульской, Архангельской, Свердловской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. От соискателей требуется наличие среднего профессионального образования, а также опыт работы от трех лет.

Для слесарей открыто 50 тыс. вакантных рабочих мест на предприятиях. Самый высокий уровень дохода по этой позиции в Хабаровском крае, республиках Саха (Якутия), Бурятии, Московской области, Приморском крае. В среднем слесарь в этих регионах может зарабатывать до 100 тыс. рублей в месяц. Будущим работникам готовы предложить также полный соцпакет, оплачиваемый проезд к месту работы и обратно (в случае вахты), возможность повышения квалификации, обучение дополнительной профессии, премии и бонусы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рабочих день: Минтруд прогнозирует спрос на 1 млн кадров для промпроизводства

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