Хоккеист насмерть разбился при падении из окна в Рязани

В Рязани погиб 21-летний хоккеист Георгий Савин. По данным «Известий», он выпал из окна 18-го этажа жилого дома.

«Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай», — пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Он добавил, что у Савина были финансовые проблемы из-за крупных долгов. Кроме того, спортивная карьера хоккеиста развивалась не лучшим образом.

Инцидент произошел в Олимпийском городке, в котором выдавали квартиры игрокам команды МХК «Рязань-ВДВ». Савин жил там вместе со своей девушкой.

Ранее, 17 июня, стало известно, что в Самаре погиб участник соревнований по триатлону. Мужчина нырнул с баржи в Волгу напротив Первомайского спуска и пропал. Вскоре спасатели обнаружили его тело.