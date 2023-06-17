В Самаре спортсмен утонул во время соревнований по триатлону
В Самаре 37-летний житель Екатеринбурга погиб во время соревнований по триатлону, сообщает 17 июня в Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Утром 17 июня мужчина нырнул с баржи в Волгу напротив Первомайского спуска во время состязаний и пропал. Вскоре спасатели обнаружили его тело.
«Предварительная причина смерти — утопление. Следователями <...> проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее, 13 июня, в подмосковных Бронницах в ходе Кубка России и Всероссийского соревнования по триатлону утонул спортсмен.
Триатлон — мультиспортивная гонка, состоящая из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.