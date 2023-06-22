В Саранске задержан напавший с ножом на двух местных жителей мужчина

В Саранске вооруженный ножом мужчина напал на двух местных жителей. Инцидент, о котором стало известно 22 июня, попал на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как злоумышленник с рюкзаком поднимается по лестнице к дверям подъезда, у которого стоят молодые люди. Коротко пообщавшись с ними, он достает нож и наносит два удара по каждому из них. После этого нападавший удалился, однако вскоре вернулся и забрал оставленные пострадавшими две большие сумки.

По информации источника «Известий», преступник был задержан в тот же день. Пострадавшие были госпитализированы. Как установили следователи, с жертвами он был хорошо знаком и накануне поссорился с ними во время распития спиртных напитков.

Задержанный уже был несколько раз судим, в том числе за разбой и нападение на полицейского.

Ранее, 14 июня, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту нападения вооруженного ножом мужчины на супругу и дочь на юго-западе столицы. Мужчина после семейной ссоры с ножом напал на свою жену и 19-летнюю дочь утром в этот же день, а затем забаррикадировался в квартире. Позднее источник «Известий» сообщил, что нападавший выпал с шестого этажа и выжил.