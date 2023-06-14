В Москве мужчина напал на жену и дочь и забаррикадировался в квартире

На юго-западе Москвы 14 июня мужчина напал на жену и дочь и забаррикадировался в квартире. По данным источника «Известий», он ранил ножом членов семьи. Они находятся с мужчиной в квартире.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию. Кроме того, в распоряжении издания появилось видео с места происшествия.

На кадрах запечатлен тот самый мужчина, сидящий на окне. С ним ведут переговоры.

Ранее, 10 июня, в Москве посетитель угрожал ножом и требовал денежные средства в размере 2 тыс. рублей от администратора отеля после того, как получил отказ в заселении из-за отсутствия свободных номеров. 41-летнему мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Его заключили под стражу.