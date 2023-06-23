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Россияне рассказали о планах на лето

Опрос MAXIMUM Education: большинство российских семей планируют провести летний отпуск в РФ
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Большинство российских семей планируют провести запланированный летний отпуск в России, свидетельствует исследование образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого публикуют «Известия» 22 июня.

Каждый второй россиянин большую часть лета проведет в городе. Каждый третий планирует много времени проводить на даче. Отправить своих детей в лагерь планирует каждый четвертый родитель. Большинство (73%) выбрали загородный лагерь, 16% респондентов рассматривают городские лагеря, а 10% опрошенных выбрали для детского отдыха спортивный лагерь.

Среди зарубежных направлений лидирует Турция, туда планирует отправиться в отпуск каждый третий респондент. 13% выбирают для отдыха ОАЭ, Египет — 10%. Грузию рассматривают для отпуска 7% опрошенных. Такая же доля респондентов планирует поехать в страны Азии или Европы.

Возможность провести больше времени всей семьей в летние месяцы считают приоритетным 35% респондентов. Каждый третий отметил, что главное на каникулах — отдохнуть. 19% опрошенных назвали главным событием летнего отдыха поездку на море. 9% ценят возможность отправки ребенка в детский лагерь, еще 8% считают, что самые важное на каникулах — без спешки заняться образовательным процессом.

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Ранее, 18 июня, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где в середине лета будут отдыхать семьи с детьми. Оказалось, что большая часть россиян проведет июльский отпуск внутри страны: на Россию приходится 79,9% отельных заказов.

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