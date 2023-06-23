Россиянам рассказали о подготовке квартиры перед отъездом в отпуск

Лето — время, когда многие уезжают из своих квартир в отпуск, на дачу или за город. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Анна Исаева рассказала «Известиям», что стоит сделать и что проверить дома перед длительным отъездом.

Прежде всего она рекомендовала провести ревизию в холодильнике, в случае если электричество не будет отключено. Во время ревизии из холодильника стоит достать скоропортящиеся продукты. Если же квартира будет полностью обесточена, то холодильник нужно не просто очистить, но и разморозить, и вымыть. Чтобы в нем не было неприятных запахов, дверцу лучше оставить приоткрытой.

«Обязательно очистите мусорную корзину и проверьте все места, куда могли случайно упасть остатки еды или остаться упаковки от продуктов. Если у вас в комнате или в ванной есть небольшие мусорки, их также лучше очистить. Любой мусор со временем начинает выделять неприятные запахи, и в закрытой квартире или доме они будут только усиливаться», — добавила Исаева.

Также она рекомендовала сделать влажную уборку, сменить постельное белье и убрать ковры — лучше всего свернуть их и поставить в угол.

«Проверьте окна в комнатах, на балконе, также закройте балконные двери для надежности. В частном доме рекомендуем закрыть окна в подвальном помещении, если из него можно попасть в жилую зону, а также проверить двери с черного входа, если он есть. Через открытые окна в квартиру летит пыль, в сезон — тополиный пух, а также могут попасть «нежеланные гости». Выключите электричество, газ и воду. Если уезжаете надолго, для безопасности и спокойствия просто обесточьте квартиру. Если электричество все-таки нужно — например, вы оставляете холодильник включенным, то проверьте все розетки в доме и убедитесь, что утюг вы уж точно отключили», — посоветовала эксперт.

Также Исаева упомянула, что если квартира остается пустой больше чем на пять дней, то хозяева могут не оплачивать коммунальные услуги за период отсутствия. Чтобы запросить перерасчет, нужно предоставить в управляющую компанию доказательства отсутствия — заявление на отпуск, билеты или другие документы.

Если уезжаете надолго, лучше забрать из квартиры ценные вещи: документы, ювелирные украшения, драгоценности, наличные средства. Если в доме случится пожар или потоп, важные документы могут пострадать. Также мошенники могут оформить сделку продажи квартиры, пока собственник в отъезде.

Говоря о содержании растений в отсутствие хозяев, эксперт назвала автополив возможным способом решение проблемы. Также помочь могут бытовые приспособления, например, поставить горшки с цветами в поддоны с водой. Еще один способ: взять марлю, один ее конец опустить в емкость с водой, другой — в горшок. Растения сами возьмут столько влаги, сколько нужно.

«Если вы часто и надолго уезжаете, передайте дубликат ключей надежным людям, чтобы они изредка проверяли ваш дом. Также можно задуматься об установке сигнализации, камер слежения, датчиков протечек воды, газа и дыма. Конечно, с помощью этих устройств вы не сможете предотвратить абсолютно все происшествия, однако шансов оперативно реагировать на аварийные ситуации становится больше. Например, при срабатывании датчика протечки можно позвонить родным и друзьям и попросить проверить квартиру», — заключила Исаева.

17 июня эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», как водителю подготовиться и какие нюансы важно учесть перед долгой поездкой на машине. По его словам, с собой следует взять аптечку с необходимыми лекарствами и средствами для оказания первой помощи; насос для накачивания колес; жидкость для очистки окон; запасное колесо; огнетушитель; инструменты для мелкого ремонта (отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы). Также заранее стоит продумать маршрут, чтобы знать, где находятся ближайшие заправки, зоны отдыха и гостиницы. Важно планировать регулярные перерывы на отдых и перекус.