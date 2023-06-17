Названы способы подготовиться к долгой поездке на автомобиле

В летнее время россияне планируют большое количество поездок и путешествий, часть из которых подразумевает перемещения на дальние расстояния на автомобиле. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», как водителю подготовиться и какие нюансы важно учесть перед долгой поездкой на машине.

В первую очередь специалист советовал обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Так, сначала важно проверить уровень масла и охлаждающей жидкости; убедиться, что аккумулятор работоспособен, а осветительные приборы функционируют должным образом; оценить состояние тормозной системы, включая уровень и качество тормозной жидкости; проверить давление в шинах и состояние протектора; обратить внимание на состояние ремней безопасности.

Также Соколов рекомендовал убедиться, что в автомобиле в исправном состоянии находятся треугольный знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель. Важно также проверить наличие и состояние запасного колеса, а также наличие необходимого инструмента для замены. При необходимости нужно взять с собой инструменты для ремонтных работ.

«Проверьте работоспособность навигационной системы или GPS. Убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен, и возьмите с собой зарядное устройство. Изучите маршрут заранее, учтите дорожные условия и возможные ограничения. Узнайте прогноз погоды на маршруте и подготовьтесь к непредвиденным ситуациям, таким как дождь, снег или гололед. Проверьте состояние стеклоочистителей и наличие достаточного запаса жидкости для их работы», — добавил эксперт.

У водителя также должен иметься ряд документов, а именно паспорт, водительское удостоверение, полис ОСАГО и техпаспорт.

Для ребенка важно свидетельство о рождении, а также (если требуется) разрешение на перевозку ребенка. Для взрослых пассажиров достаточно иметь паспорт.

Для самостоятельной проверки автомобиля Соколов дал несколько советов. Например, с помощью щупа проверить уровень масла в двигателе. Если он находится в пределах рекомендуемого диапазона, то обычно нет необходимости обращаться в сервис. Можно также долить стеклоомывающую жидкость, если есть необходимость. С помощью манометра можно проверить давление в шинах и убедиться, что оно соответствует рекомендуемым значениям.

«Включите фары, габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворота и задние фонари, чтобы проверить их работоспособность. Клеммы аккумулятора могут окислиться или подвергнуться коррозии. Перед поездкой нужно их тщательно осмотреть. Также убедитесь, что клеммы плотно закреплены. Однако, если у вас нет опыта в подобных осмотрах, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Это особенно важно для таких задач, как диагностика электронных систем, проверка тормозной системы, подвески или других важных компонентов автомобиля», — добавил специалист.

Для долгой поездки в автомобиле необходимо иметь несколько важных предметов, подчеркивает эксперт. В частности: аптечку с необходимыми лекарствами и средствами для оказания первой помощи; насос для накачивания колес; жидкость для очистки окон; запасное колесо; огнетушитель; инструменты для мелкого ремонта (отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы).

Если же планируется дальняя поездка с детьми, то нужно взять с собой несколько комплектов одежды и обуви, которые будут удобны в путешествии; еду и напитки; средства гигиены и лекарства, такие как жаропонижающие, обезболивающие, витамины; книжки и игрушки; мобильный телефон/планшет с достаточным количеством зарядки — если дети любят смотреть в дороге мультфильмы.

Заранее стоит продумать маршрут, чтобы знать, где находятся ближайшие заправки, зоны отдыха и гостиницы. Важно планировать регулярные перерывы на отдых и перекус.

Также Соколов отметил, что нужно иметь при себе контактные данные сервисных центров или автомобильных мастерских, которые могут предоставить помощь в случае поломки или аварии.

16 июня о правилах путешествий с детьми рассказала психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова. По словам специалиста, родителям следует принимать физиологические особенности детей, которым необходима смена деятельности каждые 30–45 минут. Также она порекомендовала заранее подготовить план, как переключить внимание детей-дошкольников. Двигательная активность является хорошим способом, поэтому при поездках на машине стоит делать остановки, чтобы ребенок мог размяться, считает Панфилова.