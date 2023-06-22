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Биохимик назвал возможный источник найденной в космосе аминокислоты

Биохимик Покровский: найденный в космосе триптофан мог попасть туда из-за катаклизмов на планете
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Аминокислота триптофан, найденная в космосе, могла попасть туда вследствие катаклизмов на одной из планет. Такое мнение в беседе с «Известиями» 22 июня высказал заведующий кафедрой биохимии имени академика Т.Т. Березова РУДН, д.м.н. Вадим Покровский.

Ранее сообщалось, что международная команда астрономов, используя данные космической обсерватории Spitzer, нашла доказательства широкого присутствия аминокислоты триптофан в межзвездном материале, находящемся на расстоянии около 1 тыс. световых лет от Земли. Примечательно, что эта аминокислота играет важнейшую роль в синтезе ряда биологически активных соединений, необходимых организму. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Такие новости периодически появляются. Конечно, такие соединения можно найти в космосе. Возможно, на какой-то планете произошли катаклизмы, которые привели к выбросу аминокислоты в космос. Это не означает, хотя и не исключает, что где-то существует внеземная цивилизация. Сам по себе триптофан как одна аминокислота не дает жизни, для этого нужен как минимум набор аминокислот», — прокомментировал Покровский.

В свою очередь, доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев отметил, что наличие любых веществ в космосе, в том числе и в отдаленных его частях, не дает оснований утверждать, что жизнь зародилась в космосе.

«Ранее также были обнаружены органические молекулы в космосе (межзвездные молекулы). В космосе также много молекул воды, и считается, что на некоторых планетах есть вода в виде льда. Вода — важна для жизни человека, если говорить о колонизации других планет, но недостаточна. Необходимы и другие параметры», — заявил Пинаев.

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В июне прошлого года группа астрономов из Китая сообщила об обнаружении «подозрительных» сигналов, которые якобы могут исходить от инопланетян. Необычный сигнал нашли в архивных данных 2019 года, которые были получены 500-метровым радиотелескопом FAST в Юго-Западном Китае.

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