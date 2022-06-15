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Китайские астрономы заявили об инопланетных сигналах

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Фото: Getty Images/plus49/Construction Photography/Avalon
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В Китае группа астрономов сообщила об обнаружении «подозрительных» сигналов, которые якобы могут исходить от инопланетян. Об этом 14 июня сообщило официальное издание министерства науки и технологий Китайской Народной Республики Science and Technology Daily.

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«Вероятность, что подозрительный сигнал возник в результате интерференции радиоволн также велика, и потому требуются дополнительные проверки и исследования, что может занять долгое время», — приводятся в статье слова главы китайской группы исследования внеземных цивилизаций Чжана Тунцзе.

Необычный сигнал нашли в архивных данных 2019 года, которые были получены пятисотметровым радиотелескопом FAST в Юго-Западном Китае. Астрономы отметили, что такие сигналы могут иметь и более простое объяснение.

«Это интересно, но не слишком увлекайтесь», — предупредил корреспондент американского издания Space News, специалист по китайской космической программе Эндрю Джонс на своей странице в Twitter.

Остальные эксперты призывают делать свои выводы после выхода в свет научной статьи с детальным разбором явления.

В октябре прошлого года директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. При этом он выразил надежду, что неопознанные летающие объекты (НЛО) появляются не в результате действий некоего противника, находящегося на Земле. Также он упомянул об общении с пилотами, радары которых фиксировали необъяснимые явления.

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