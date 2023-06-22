Мишустин призвал снизить зависимость от импортных запчастей в авиаотрасли

России необходимо снижать зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиационной отрасли, а также расширять линейку отечественных самолетов. Об этом 22 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что спрос на современные лайнеры в РФ огромный.

Как подчеркнул премьер-министр, российские компании нуждаются в современных лайнерах для транспортировки грузов и пассажиров.

«Требуются как неболь­шие модели для внутрирегиональных перелетов, так и дальне- и средне­магистральные воздушные суда», — отметил он на совещании по развитию гражданского авиастроения на площадке Казанского авиазавода.

По словам Мишустина, развитие отечественной авиации особенно важно в условиях санкционного давления для сохранения безопасности перевозок. Нужно уже сейчас формировать фонд запчастей и комплектующих, иначе обеспечить авиакомпании качественными и современными воздушными судами будет невозможно, добавил он.

Также премьер-министр заявил о важности наращивания строительства таких отечественных пассажирских лайнеров, как Ту-214. Он отметил и его главное преимущество: самолет оснащен полностью отечественными комплектующими, включая российские двигатели. Накануне было принято решение выделить на этот проект 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

Перед совещанием премьер осмотрел Ту-214.

Ранее, 9 июня, министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в этом году на субсидии российской авиаотрасли выделено более 57 млрд рублей.

До этого, 9 февраля, президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли в Кремле отметил, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику. Российский лидер подчеркнул, что транспортная отрасль играет значимую роль в развитии страны и власти продолжат ее поддерживать.