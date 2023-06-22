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В Ангарске арестован застреливший мужчину в кафе спортивный функционер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ангарский городской суд арестовал спортивного функционера Василия Мурачева, подозреваемого в стрельбе в ангарском кафе, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщили 22 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц») продолжается.

«В порядке ст. 91 УПК РФ мужчина, устроивший стрельбу в кофейне, задержан. Известно, что в 2022 году он был осужден за вымогательство и грабеж», — сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что 33-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Ранее, 20 июня, источник «Известий» сообщил, что в перестрелке в ангарском кафе Coffee Like получил ранения президент Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов. Ракислов находился в заведении вместе с приятелем Оганезем Туманяном. Вскоре в кафе пришел Мурачев.

Между Мурачевым и Ракисловым произошел конфликт, и спортивный фунционер открыл стрельбу из пистолета. По сведениям источника, Ракислов получил ранение груди и обеих ног. В свою очередь, Туманян нанес Мурачеву несколько ударов ножом, но в ответ получил несколько огнестрельных ранений и позже скончался в больнице.

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