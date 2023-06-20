Президента Федерации бокса Ангарска ранили в перестрелке

Президент Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов получил ранения в перестрелке. Об этом 20 июня сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел утром в среду в одном из кафе города.

По данным источника, Ракислов находился в заведении вместе с приятелем Оганезем Туманяном. Вскоре в кафе пришел 33-летний спортивный функционер Василий Мурачев.

Между Мурачевым и Ракисловым произошел конфликт, и Мурачев открыл стрельбу из пистолета. По сведениям источника, у Ракислова ранение груди и обеих ног.

В свою очередь, Туманян нанес Мурачеву несколько ударов ножом, но в ответ получил несколько огнестрельных ранений и позже скончался в больнице.

В мае также в Ангарске несколько человек устроили конфликт со стрельбой в одном из баров города. Конфликт произошел в компании молодых людей. В ходе потасовки один из участников выстрелил из травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.