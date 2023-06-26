С 27 июня по 1 июля — Дни ат-Ташрик: история и традиции праздника

С 11-го по 13-й день месяца Зуль-хиджа мусульмане отмечают Дни ат-Ташрик — продолжение праздника жертвоприношения Курбан-байрама. В 2023 году они продлятся с 27 июня по 1 июля. О том, что это за праздник и как он проходит, читайте в материале «Известий».

Дни ат-Ташрик в 2023 году — что это за праздник

Дни ат-Ташрик — это период времени, когда мусульмане произносят определенные слова-молитвы, славящие Аллаха, которые называются «такбир». Их положено произносить после каждого обязательного намаза (фард-намаза), в начале и в конце приема воды и пищи, а также на базарах, дорогах и в домах. Мужчины делают это вслух, а женщины — шепотом.

Дни ат-Ташрик имеют особенное значение для тех, кто совершает хадж — паломничество в Мекку, в которое хотя бы раз в жизни должен отправиться каждый правоверный мусульманин. Они являются финальным этапом духовного путешествия. В течение этих трех дней верующие приходят в Мину, чтобы поучаствовать в бросании камешков в столбы Джамарата. Этот обряд символизирует побивание камнями шайтана.

Кроме того, эти дни считаются продолжением праздника Курбан-байрама, основным ритуалом которого является заклание барашка или другого жертвенного животного. В Дни ат-Ташрик верующие посещают родственников и друзей, угощая их блюдами из мяса жертвенного животного.

Дни ат-Ташрик в 2023 году — история

Как и Курбан-байрам, Дни ат-Ташрик связаны с историей о пророке Ибрахиме и его сыне Исмаиле. Согласно преданию, однажды ночью пророк увидел сон, в котором Аллах велел ему принести единственного ребенка в жертву. Он очень любил Исмаила, но не мог ослушаться Всевышнего. В последний момент, когда Ибрахим уже занес над сыном нож, появился ангел Джабраил и заменил юношу на барашка. Таким образом, пророк и его сын были вознаграждены за стойкость своей веры.

Джабраил, спеша к отцу и сыну с жертвенным животным, боялся не успеть. Достигнув земного неба, он произнес такбир «Аллах превыше всего». Услышав его, Ибрахим остановился, посмотрел на ангела и сказал: «Нет божества кроме Аллаха, и Аллах превыше всего». Исмаил, ожидавший своей участи, тоже слышал эти слова и добавил: «Аллах превыше всего, и Аллаху принадлежит вся хвала».

Всё то, что они сказали, и составляет такбир, который произносится в дни ат-Ташрик. При этом возносить хвалу Всевышнему принято на арабском, то есть звучать она будет так: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд».

Само слово «ташрик» имеет несколько значений. Среди них «сиять», «двигаться в верном направлении», «идти в мечеть для совершения праздничного намаза» и другие. Кроме того, так назывался древний способ запасания мяса, схожий с вялением.

Дни ат-Ташрик в 2023 году — традиции

Дни ат-Ташрик проходят по-разному для тех, кто находится в Мекке, и тех, кто празднует дома.

Паломники должны провести хотя бы две ночи в Мине, днем бросая камешки в столбы Джамарата. Их всего три — маленький, средний и большой, в каждый нужно бросить по семь камней. Эта традиция связана с тем, что, когда Ибрахим шел приносить своего сына в жертву, шайтан уговаривал его ослушаться Всевышнего, а пророк отгонял его, кидая камушки.

Совершить обряд можно в любое время с полудня до захода солнца. Начинать следует с маленького столба, произнося на каждом броске: «Аллаху акбар!» По возможности нужно встать так, чтобы Мекка оказалась слева, а Мина — справа. После этого верующий должен отступить, повернуться к столбу левым боком, поднять руки и взывать к Аллаху.

Затем нужно перейти к среднему столбу. Когда камешки закончатся, паломнику следует встать так, чтобы столб оказался справа, поднять руки и снова взывать к Всевышнему, прося у него всего хорошего для смертной и загробной жизни. У третьего столба задерживаться не нужно, достаточно бросить камни.

Переночевав в Мине, паломник должен вернуться к столбам на следующий день и повторить эти действия. Затем он может уехать, но только до захода солнца. Если темнота застанет верующего в Мине, ему придется остаться и бросить камешки в третий день.

Для тех, кто не совершает хадж, Дни ат-Ташрик — это продолжение празднования Курбан-байрама. Если мусульманин не успел принять участия в заклании, он может сделать это в следующие два дня после праздника.

Независимо от того, где верующий проводит Дни ат-Ташрик, он должен произносить такбир. В этот период времени полезно совершать дополнительные поклонения и возносить дуа — личные просьбы-молитвы к Аллаху. Также рекомендуется читать Коран и подавать неимущим.

Дни ат-Ташрик в 2023 году — пост

Дни ат-Ташрик считаются «днями еды и питья», поэтому поститься в них не нужно. Таким образом, паломники тоже могут поучаствовать в Курбан-байраме и поесть мяса жертвенных животных, не испытывая за это вины.