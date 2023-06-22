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Автомобилисты раскритиковали присутствие грузовиков на трассах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские автомобилисты чаще всего негативно относятся к присутствию грузовиков на дорогах. Об этом сообщает 22 июня НТИ «Автонет» на основе опроса пользователей InsurTech-провайдера Simble с участием 2600 водителей.

Как оказалось, 72,4% автомобилистов опасаются грузовиков на дорогах общего пользования, в то время как остальные участники опроса сообщили о своей лояльности к фурам. Согласно опросу, 52,3% респондентов больше всего боятся резких перестроений фур в левый ряд при совершении обгона, еще 27% не любят грузовики из-за обилия выхлопных газов. Также участники движения выражают раздражение в отношении грузовиков из-за их медлительности.

Невзирая на недовольство водителей легковых авто, 95,6% из них признались в готовности терпеть фуры на дорогах. Тем не менее небольшое количество автомобилистов, 4,6%, готовы перейти на другой вид транспорта во время путешествий.

По словам респондентов, наибольший дискомфорт они испытывают из-за того, что им приходится сбрасывать настройки круиз-контроля и притормаживать, чтобы уступить дорогу грузовику во время обгона. В связи с эти 64% респондентов предложили законодательно запретить грузовикам выезжать в левый ряд, еще 28% автолюбителей считают, что грузовикам нужно запретить проезд по платным дорогам.

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C 15 июля страховщики начнут оформлять убытки в результате ДТП в электронном виде, если авария была зафиксирована без участия сотрудников Госавтоинспекции. Возмещение убытков по правилам ОСАГО будут оформлять через «Госуслуги», где из профиля автовладельца берутся данные об автомобиле и водителе.

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