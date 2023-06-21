С 15 июля ДТП можно будет оформить в электронном виде

C 15 июля страховщики начнут оформлять убытки в результате ДТП в электронном виде, если авария была зафиксирована без участия сотрудников Госавтоинспекции. Об этом в среду, 21 июня, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Возмещение убытков по правилам ОСАГО будут оформлять через «Госуслуги», где из профиля автовладельца берутся данные об автомобиле и водителе.

Впоследствии владелец автомобиля может поддерживать связь с автостраховщиком через личный кабинет «Госуслуг». Это необходимо для тех случаев, когда водитель получит направление на ремонт, а также соглашение о размере страховой выплаты — на сегодняшний день для этого необходимо подписывать бумажные документы.

18 мая в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Решение связано с увеличенными сроками поставок запчастей для автомобилей из-за трудностей с логистикой.

В условиях длительных сроков поставок деталей это поможет увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО. В 2021 году по таким полисам восстанавливали 8,8% машин, а к концу 2022-го показатель снизился до 5,3%. В других случаях клиентам выдавали денежную компенсацию.