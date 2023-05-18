На фоне сложностей с поставками запчастей в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. С учетом того, что комплектующие стало тяжело достать, придется пойти на эту меру, пояснил «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

В условиях длительных сроков поставок деталей это поможет увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В 2021 году по таким полисам восстанавливали 8,8% машин, а к концу 2022-го показатель снизился до 5,3%. В других случаях клиентам выдавали денежную компенсацию.

Однако при получении выплаты возникает риск, что суммы окажется недостаточно для ремонта, тогда недостающую часть потребителю приходится получать через суд с виновника аварии, добавил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

В страховых компаниях поддержали увеличение срока ремонта по ОСАГО. Из-за задержек в поставках установленного законом периода в 30 дней часто оказывается недостаточно для ремонта, отметили в пресс-службе СОГАЗ. Там пояснили: из Европы средний срок составляет четыре–шесть недель. Длительные поставки запчастей также характерны в основном для люксовых брендов, американских машин и моделей с правым рулем.

Для некоторых авто сроки доставки деталей могут достигать полугода, отметили в «Абсолют Страховании». Там сообщили: в основном 45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских машин.

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Детальный подбор: в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней