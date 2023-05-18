Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом подчеркнул неизменность позиции США по отправке F-16 Киеву
Спорт
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Общество
Задержан подозреваемый в природном пожаре в Свердловской области
Экономика
Аналитик объяснил сложную обстановку в мировой экономике в 2023 году
Мир
Небензя назвал русофобией слова главы ГУР Украины об «убийстве россиян»
Наука и техника
Исследователи создали первую 3D-модель затонувшего «Титаника»
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии решений Индонезии по вводу квоты для туристов
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о раненом подростке в результате обстрелов города
Мир
США объявят о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7
Мир
Постпредство РФ призвало ООН отреагировать на призывы Украины к убийству россиян
Мир
В Ватикане призвали сделать шаги для достижения мира на Украине
Происшествия
В Москве находившийся под домашним арестом обвиняемый ранил сотрудника УФСИН

В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней

0
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне сложностей с поставками запчастей в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. С учетом того, что комплектующие стало тяжело достать, придется пойти на эту меру, пояснил «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

ОСАГО светит месяц: сроки действия полисов хотят изменить
Будет ли обязательная автостраховка с коротким сроком действия дешевле обычной

В условиях длительных сроков поставок деталей это поможет увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В 2021 году по таким полисам восстанавливали 8,8% машин, а к концу 2022-го показатель снизился до 5,3%. В других случаях клиентам выдавали денежную компенсацию.

Однако при получении выплаты возникает риск, что суммы окажется недостаточно для ремонта, тогда недостающую часть потребителю приходится получать через суд с виновника аварии, добавил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

В страховых компаниях поддержали увеличение срока ремонта по ОСАГО. Из-за задержек в поставках установленного законом периода в 30 дней часто оказывается недостаточно для ремонта, отметили в пресс-службе СОГАЗ. Там пояснили: из Европы средний срок составляет четыре–шесть недель. Длительные поставки запчастей также характерны в основном для люксовых брендов, американских машин и моделей с правым рулем.

Для некоторых авто сроки доставки деталей могут достигать полугода, отметили в «Абсолют Страховании». Там сообщили: в основном 45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских машин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детальный подбор: в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023