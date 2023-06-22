Эксперты рассказали об опасности растительных жиров в молочной продукции

Молочная продукция с растительными трансжирами не усваивается организмом, рассказала «Известиям» диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова 22 июня.

«Как показали исследования, у детей, которые получали молочную смесь на основе растительных трансжиров, были проблемы с желудочно-кишечным трактом. И мало того, что была эта проблема, еще и выводился кальций из организма», — рассказала врач.

По мнению эксперта, употреблять молочную продукцию с растительными трансжирами (гомогенизированные жиры) не стоит, лучше отдать предпочтение натуральному молоку и творогу.

«Растительные жиры полезны, когда это масла холодного отжима. К сожалению, в молочную продукцию добавляются переработанные растительные жиры, обычно рафинированные. Такие манипуляции приводят к изменению формулы самих молекул из-за чего появляются трансизомеры (трансжиры). То есть внешне и вроде как на вкус — это жир, но качество этого жира очень плохое, и организм не может его усвоить», — пояснила она.

Глава национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что потребители не всегда осознано покупают молочную продукцию с растительными жирами.

«Натуральный молочный жир — это дорого. Недобросовестные участники рынка заменяют его на растительный или говяжий и не пишут об этом в составе, что уже называется фальсификатом, подделкой. В результате, себестоимость ниже, срок годности дольше, а добавление говяжьего жира к растительным усложняет еще и процесс аналитического контроля», — рассказал эксперт.

По его словам, подделать растительными жирами (или говяжьими) можно любую молочную продукцию, поэтому стоит быть бдительнее. Эксперты дали несколько рекомендаций, как правильно выбрать полезную молочную продукцию и не нарваться на контрафакт.

«Важно обращать внимание на цены. Если сыр стоит меньше 500 рублей за кг, перед вами однозначно продукт с растительными жирами, так как их использование, в первую очередь, – экономия для производителя», — объяснил Шапкин.

Он также отметил, что подделки молочной продукции, где натуральный жир заменен на растительный или говяжий, чаще всего встречаются в небольших торговых точках.

«Такой фальсификат там обычно выдают за фермерскую молочную продукцию и продают на развес. Тут уже и состав не изучить, и маркировку не проверить, так как такой продукт не маркируют», — уточнил эксперт.

Ранее 22 июня сообщалось, что Генпрокуратура поручила региональным отделениям в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и Москве провести проверки производителей молочной продукции. Исследовать будут возможную фальсификацию товара — использование вместо молочных жиров пальмового масла.